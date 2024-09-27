شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث دعم علاقات التعاون الثنائية مع وزير خارجية الباراغواي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، وزير خارجية جمهورية الباراغواي روبين داريو راميرز ليزكانو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.