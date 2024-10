شكرا لقرائتكم خبر عن "قصر العان" بنجران.. إطلالة تعكس أصالة التراث العمراني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طراز معماري فريد

يقف قصر العان التاريخي شامخًا على الجبال الغربية لمدينة نجران، في إطلالة تكتسي بمظاهر الجمال والإبداع الذي يعبر عن أصالة التراث العمراني في المملكة، ويعزز الثقافة والهوية التاريخية للمكان.ويعود بناء القصر إلى أكثر من 340 عامًا، كما يقع على جبل العان غرب مدينة نجران في الجزء الشمالي لوادي نجران، ويقابله جنوبًا قلعة رعوم التاريخية، وجبل أبو همدان، والعديد من القرى ومزارع النخيل، في إطلالة مميزة على المدينة من الجهة الغربية.ويتكون القصر من 4 أدوار مشيدة على طراز معماري فريد للبيوت التراثية التي تعكس هوية وتاريخ المجتمع، كما جُهزت غرفة بالأدوات والأواني والملبوسات الشعبية التي تشمل الأزياء التراثية والمفروشات الصوفية والأواني المنزلية القديمة، لتعريف الزائرين على التراث الشعبي للمنطقة. ويستقبل القصر الزوار خلال أيام الأسبوع، إلى جانب استقباله الوفود الرسمية والعلمية والسياحية التي تزور المنطقة طوال العام، ليمثل قيمة أثرية وتاريخية للتعريف بالتراث والفن المعماري بنجران.