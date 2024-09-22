شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "اليوم" ترصد عروض القوات البحرية الملكية بساحل جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت القوات البحرية الملكية السعودية في اليوم الوطني السعودي 94، استعراضًا على ساحل جدة بحريًا وجويًا وعبر كتائب المشاة، ضمن الاحتفالات الوطنية التي تقدمها الجهات الحكومية والعسكرية.
وشملت استعراض السفن الحربية، في تشكيلات منظمة تظهر قوتها وجاهزيتها الدفاعية، بالإضافة إلى عروض جوية بحرية
أظهرت مهارات الطيران والمناورات العسكرية.
وتوافد عديد من أهالي جدة لمشاهدة تلك العروض ومشاركة القوات البحرية فرحة الوطن، موثقين تلك اللحظات بهواتفهم وكاميراتهم رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين الأناشيد والأهازيج الوطنية.
وشملت استعراض السفن الحربية، في تشكيلات منظمة تظهر قوتها وجاهزيتها الدفاعية، بالإضافة إلى عروض جوية بحرية
أظهرت مهارات الطيران والمناورات العسكرية.
احتفالات اليوم الوطني السعودي 94كما نظمت مسيرات برية عززت الفخر الوطني، وإظهار الاستعداد الدائم للقوات البحرية.
وتوافد عديد من أهالي جدة لمشاهدة تلك العروض ومشاركة القوات البحرية فرحة الوطن، موثقين تلك اللحظات بهواتفهم وكاميراتهم رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين الأناشيد والأهازيج الوطنية.