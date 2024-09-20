برعاية خادم الحرمين..تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ26

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على (جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات) في دورتها الـ (26) لعام 1446هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (7.000.000) ريال، للفائزين في أفرعها الستة.

وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 2 / 9 / 1446هــ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في 3 / 9 / 1446هـ، على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتهما ورعايتهما بحفظة كتاب الله ودعمهم وتحفيزهم للناشئة للإقبال على القرآن الكريم وترسيخ قيمه ومبادئه في نفوسهم.

وأكد أن إقامة هذه المسابقة التي تأتي امتداداً لما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات جليلة في العناية بكتاب الله عزّ وجل وأهله الذين هم أهل الله وخاصته؛ أسهمت في تشجيع وتحفيز أبناء وبنات دوت الخليج على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً.

وأوضح أن الوزارة بدأت في الإجراءات الخاصة بتنظيم المسابقة، بدءاً بالتصفيات الأولية التي ستقام خلال الأيام القادمة عبر الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة، والعمل على إكمال الاستعدادات للتصفيات النهائية التي ستنطلق في شهر شعبان القادم، بمشيئة الله تعالى.

وتتكون المسابقة في دورتها الحالية من ستة فروع هي:

- الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية (روايةً ودرايةً) مع حسن الأداء والتجويد.

- الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.

- الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

- الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

- الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

- الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

ويبلغ مجموع جوائز المسابقة (7.000.000) ريال، توزع للمتسابقين الفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها (400.000) ريال.