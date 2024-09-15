شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة: إيقاف 3 مواطنين تلقوا أكثر من 2 مليون ريال في قضية تهريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" إيقاف 3 مواطنين من منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "جمرك ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ" وهم، راشد محمد الشبرمي، ومحمد أحمد الجيزاني، وصالح حمود الحربي.

وأشارت إلى حصولهم على مبلغ (2,232,000) مليون ريال على دفعات من مقيمين، مقابل تسهيل تهريب وتصدير (372) حاوية شحن تحتوي على مشتقات بترولية مقيد تصديرها (مادة الديزل). قضايا فساد وتهريب وذكرت أنهم استغلوا أسماء كيانات تجارية في التهريب، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وذكرت "نزاهة" أن المقيمين، هم، أسامة محسن العولقي -يمني الجنسية، وعبد العزيز عمر القعيطي -يمني الجنسية، وحسين عمر القعيطي -يمني الجنسية.

وكذلك فؤاد صلاح الدين بير -باكستاني الجنسية- بمهنة مستثمر، والمقيم محمد غانم المنلا -سوري الجنسية، وسعيد عوض بازبيدي -يمني الجنسية-.

