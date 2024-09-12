شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورش العمل التخصصية في مؤتمر القلب العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة الرياض ورش العمل ضمن فعاليات ”مؤتمر القلب العالمي 2024“، الذي ينظمه تجمع الرياض الصحي الأول بالشراكة مع جمعية القلب السعودية خلال الفترة من 12 - 14 سبتمبر 2024م، تحت رعاية معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وتجمع هذه الورش نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين في مجال طب القلب، لبحث أحدث التقنيات والأساليب العلاجية لأمراض القلب.
أكد المدير التنفيذي لنطاق العاصمة والمدير العام لمدينة الملك سعود الطبية، د. محمد المالكي، أن ورش العمل تمثل خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وتطوير الرعاية القلبية في المملكة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتعتبر ورش العمل جزءاً أساسياً من برنامج المؤتمر، حيث تقدم منصة علمية لمناقشة أبرز التطورات والمستجدات في رعاية القلب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.
وتتناول الورش مواضيع متنوعة، منها أحدث تقنيات العلاج القلبي، والرعاية القلبية المتخصصة، ودور الطب الاتصالي في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتجمع هذه الورش نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين في مجال طب القلب، لبحث أحدث التقنيات والأساليب العلاجية لأمراض القلب.
تعزيز الابتكار
أكد المدير التنفيذي لنطاق العاصمة والمدير العام لمدينة الملك سعود الطبية، د. محمد المالكي، أن ورش العمل تمثل خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وتطوير الرعاية القلبية في المملكة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتعتبر ورش العمل جزءاً أساسياً من برنامج المؤتمر، حيث تقدم منصة علمية لمناقشة أبرز التطورات والمستجدات في رعاية القلب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.
وتتناول الورش مواضيع متنوعة، منها أحدث تقنيات العلاج القلبي، والرعاية القلبية المتخصصة، ودور الطب الاتصالي في تحسين جودة الخدمات الصحية.