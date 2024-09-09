شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة حتى 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، بني يزيد، جذم، ميسان، يلملم.

مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.