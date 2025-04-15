10 دقائق قد تُغير يومك بالكامل.. فوائد الراحة القصيرة للعاملين أمام الشاشات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعد الراحة القصيرة إحدى العادات اليومية التي قد تبدو بسيطة للبعض، لكنها تحمل في طياتها أثرًا كبيرًا على الإنسان نفسيًا وبدنيًا، ففي ظل ضغوط الحياة المتواصلة، والمهام المتلاحقة، تبرز الحاجة إلى فواصل زمنية قصيرة تمنح العقل فرصة للهدوء، والجسد فرصة لاستعادة التوازن، فإن التوقف المؤقت عن العمل، ولو لبضع دقائق، ليس ترفًا، بل ضرورة لإعادة شحن الطاقة وتحسين جودة الحياة والإنجاز اليومي.

وعلى الرغم من قصر مدتها، فإنّ هذه الاستراحة الصغيرة تمنح الإنسان لحظة تنفس وسط روتين متسارع، وتعيد ضبط إيقاع يومه العملي، فالعقل البشري لا يعمل بكفاءة تحت ضغط مستمر، والبدن لا يتحمل الإجهاد المتواصل.

تحسين الأداء اليومي عبر الراحة

يجمع كثير من العاملين على أن مجرد التوقف لبضع دقائق وسط يوم مزدحم كفيل بإعادة ترتيب الأولويات وتصفية الذهن، ما ينعكس على جودة الأداء، فالراحة القصيرة ليست هروبًا من المسؤوليات، بل هي أداة ذكية تساعد الموظف على استعادة نشاطه، ومواصلة عمله بحيوية وكفاءة.

وتُستخدم تلك الدقائق أحيانًا في شرب ماء، أو التنفس بهدوء، أو حتى التأمل السريع، وهي خطوات بسيطة تساهم في تقليل التوتر وتحسين المزاج، ما يجعل بيئة العمل أكثر مرونة وإنسانية.

الراحة القصيرة والوظائف الذهنية

وفي هذا السياق، يقول الدكتور وحيد مصطفى، أستاذ الطب النفسي، لـ«الوطن»، إنّ الراحة القصيرة بمثابة إعادة تشغيل مؤقتة للعقل، وتشبه ما نقوم به عند إعادة تشغيل الأجهزة الإلكترونية، فهي تُخفّض من مستويات التوتر الذهني وتزيد من قدرة الفرد على التركيز والانتباه، لا سيما في بيئات العمل سريعة الإيقاع.

وأضاف أن الدماغ لا يعمل بكفاءة في ظل ضغط متواصل، وأنّ توزيع الطاقة الذهنية على فترات متقطعة يتماشى مع الطبيعة الفسيولوجية للإنسان، مؤكدًا أنّ تلك الدقائق تُحدث فرقًا كبيرًا على المدى البعيد في إنتاجية الفرد وسلامته النفسية.

راحة العين والعمود الفقري

تأثير الراحة لا يتوقف عند الذهن فقط، بل يشمل الجسد أيضًا، فالعاملون أمام الشاشات لفترات طويلة يعانون من إرهاق العين، وتصلب الرقبة، وآلام الظهر، وهنا تظهر أهمية تخصيص وقت قصير للقيام بحركات تمدد أو تغيير وضعية الجلوس.

وأوصت جمعيات طبية بضرورة التوقف كل ساعة لمدة لا تقل عن 5 إلى 10 دقائق لإراحة العمود الفقري والعينين؛ لتفادي المشكلات المزمنة التي قد تتراكم مع الوقت.

تحفيز الإبداع عبر التوقف المؤقت

في وظائف الإبداع مثل التصميم، والكتابة، وإدارة الأفكار، تُعد الراحة القصيرة فرصة لتجديد الأفكار والتفكير خارج الصندوق.

ويشير تقرير سابق صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية إلى أن العقل البشري يكون أكثر قابلية للإبداع بعد فترات راحة قصيرة، لأنّ الانفصال المؤقت عن العمل يُساعد الدماغ على الوصول إلى حلول جديدة ومعالجات مختلفة.