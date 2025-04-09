الكمية المناسبة لاستهلاك السكر للرجال والنساء.. كام معلقة في اليوم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحذر الأطباء حول العالم من استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف، وهو السكر الذي يُضاف إلى الأطعمة والمشروبات خلال مراحل التحضير أو التصنيع، ولا يعد جزءًا من السكر الطبيعي الموجود في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات.

ويستخدم السكر المضاف بشكل واسع في العديد من المنتجات الغذائية مثل المشروبات الغازية، الحلويات، الوجبات السريعة، ومنتجات الألبان المحلاة، ولكن الإفراط في تناول السكر المضاف يمكن أن يتسبب في العديد من المشكلات الصحية.

وفي السطور التالية، إليكم مخاطر السكر المضاف، ومصادره، وفقًا لما ذكر الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» .

مصادر السكر المضاف الغير صحي:

- السكر الأبيض أو البني

- السكر الموجود في المشروبات الغازية

- السكر الموجود في العصائر سواء معلبة أو طبيعية مُحلاه.

- السكر الموجود في الحلويات

-السكر المضاف في منتجات مصنع.

مشكلات تناول السكر المضاف

- لا يضيف فائدة غذائية.

- سريع الهضم وليس مصدر جيد للطاقة.

- يسبب زيادة فى الوزن.

- يسبب مرض السكر.

- خطر على مرضى القلب.

- من مسببات مرض السرطان.

- مسببًا لتسوس الأسنان.

ما هي كمية الاستهلاك اليومي للسكر المضاف؟

وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية، ونقلًا عن توصيات جمعية القلب الأمريكية American heart association (AHA)، كمية الاستهلاك اليومي للسكر المضاف، تأتي على النحو التالي:

•الرجال: لا تتخطى 36 جراما في اليوم (9 ملاعق صغيرة)

•السيدات: لا تتخطى 25 جراما فى اليوم (6 ملاعق صغيرة)

•الأطفال: (من سن سنتين لـ18 سنة) لا تتخطى 25 جراما في اليوم (6 ملاعق صغيرة).

وأوضح أن الكميات المذكورة للأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي، الذين لا يعانون من أمراض مثل السمنة، ومرضى السكر، والقلب.

نصائح عند تناول المشروبات

- تقليل السكر إلى معلقة صغيرة، حتى تمتنع عنه تدريجيًا.

- ضرورة قراءة الـ food labels عند شراء المنتجات للتأكد من خلوها من السكر.

- الاعتماد على المصادر الطبيعية للسكر مثل الفاكهة، واللبن.

- تناول الفواكه بدلًا من عصرها للاستفادة بالألياف.