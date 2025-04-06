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الامارات | «الأيام المسرحية» تزين مجلة «الشارقة الثقافية»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «الأيام المسرحية» تزين مجلة «الشارقة الثقافية» 1/2
  • الامارات | «الأيام المسرحية» تزين مجلة «الشارقة الثقافية» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر أخيراً العدد 102 من مجلة «الشارقة الثقافية»، وتضمن مجموعة من الموضوعات والمقالات والحوارات في الأدب والفن والفكر والسينما والتشكيل والمسرح. وجاءت افتتاحية عدد شهر أبريل من المجلة تحت عنوان «أيام الشارقة المسرحية.. نموذجاً للتطور والإبداع»، مؤكدة أن «الأيام» ليست مجرد منصة لتقديم العروض المسرحية والتنافس على الجوائز، وإنما هي تجربة مسرحية مميزة وشاملة، لها رسالتها ودورها وتأثيرها، استطاعت بعد كل هذه الدورات والندوات والعروض والمسابقات، أن تبني مسرحاً حقيقياً وقوياً وطموحاً، يمثّل مدرسة للأخلاق والفضيلة والحرية. أما مدير التحرير نواف يونس، فأكد في مقالته أن مجلة «الشارقة الثقافية» نجحت في جذب الكثير من الأقلام الأدبية والصحافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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