الامارات | «جواهر مدونة».. حوار بين الزخرفة والخط في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في 16 الجاري بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي فعاليات المعرض الفني «جواهر مدونة.. حوار الزخرفة والخط» للفنانين تاج السر حسن ومروان العريضي، إذ يقدمان حصيلة فنية امتدت لأكثر من 40 عاماً، محملة بعبق التجربة التي تخطت حدودها ورسمت ملامحها الخاصة، وبات لكل منهما أسلوبه الفني الذي يمكن تمييزه بسهولة.

ويُعدّ «جواهر مدونة.. حوار الزخرفة والخط» واحداً من المعارض المتميّزة التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية التي تجمع بين الخط العربي والزخارف الشرقية التي يرحل معها المتلقي إلى عالم من السحر يمزج بين التصاميم الهندسية والتقنية المبتكرة لأكثر من 70 لوحة تتوزعها أروقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فيها مزج بين ما هو تقليدي ومعاصر.

وعُرِف الفنان تاج السر حسن بإجادته للخطوط العربية التقليدية، كما طوّر أسلوباً جديداً في رسم الخط العربي عُرف بالأسلوب «التاجي»، استخدمه في أعمال التصميم وفي لوحاته الأصيلة، ولوحاته الملونة على القماش، ويتمتع بخبرة فنية وأكاديمية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وأسهم في تطوير وتوثيق فنون الخط العربي عبر أعماله الإبداعية، وأبحاثه المنشورة، ومشاركاته الفاعلة في المعارض الدولية.

بينما استهوى الخط العربي الفنان مروان العريضي المُقيم في أميركا لأكثر من 40 سنة، إذ عمل على تطوير هذا الفن الراقي كممارس محب للارتقاء بمستوى الخط العربي عبر إضافة نوعية على تقنياته ودعمه بأسلوبه الإبداعي الخاص وثقافته التعليمية العليا في هذا المجال، كما حرص على صقل موهبته من خلال تلقيه الدراسات العليا في جامعات الولايات المتحدة والحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الفن والتصميم ثم على ماجستير في الفنون.

وتتميّز أعمال العريضي بتقنيتها العالية ودقة التفاصيل، وله طريقته المميّزة في مزج زخارف عدة من حقبات فنية مختلفة ومتعددة ليجعل منها شكلاً يستند إلى مدرسته في فن الزخرفة والتعاطي مع تنسيق الألوان، مع المحافظة على شد انتباه المشاهد للاستمتاع بهذا الأسلوب المستحدث، مضيفاً نكهة ذواقة على الزخرفة والخط العربي.

وقالت مؤسسة العويس في بيان حول «جواهر مدونة»: «في هذا المعرض رسالة محبة لروح الشرق المشبعة بجماليات مذهبة وزخارف مستوحاة من عوالم الحكايات وألوان قادمة من وهج الماضي بشمسه التي لاتزال تضيء مفرداتنا الثقافية، وتحول الجمال إلى أنشودة يسمعها كل منا عندما يشاهد لوحات هذا المعرض، وكأننا نسمع تنهيدة حنين أو زفرة شوق». وأضاف البيان: «في (جواهر مدونة) فرصة للتعرف إلى عوالم تاج السر حسن ومروان العريضي، ومصافحة الأفكار والأحلام خاصة عندما تكون قادمة من عبق الماضي، ولكن بروح معاصرة هي روح الفن عندما تحلق في سماء الجمال».

مشاركات

شارك تاج السر حسن في العديد من المعارض الدولية، ونال أكثر من 17 جائزة في مسابقات ومعارض الخط العربي، كما كُرِّم من جهات ثقافية وفنية في الإمارات ومصر والكويت، وتُقتنى أعماله في العديد من المؤسسات الفنية والثقافية.

. 70 لوحة تمزج ما بين الأصيل والمعاصر يتضمنها المعرض.

. عُرف تاج السر حسن بإجادته للخطوط العربية التقليدية، كما طوّر أسلوباً جديداً سُمي بـ«التاجي».

. أعمال العريضي تتميّز بتقنيتها العالية ودقة التفاصيل وله طريقته المميّزة في مزج الزخارف.