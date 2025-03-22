كوابيس قديمة بسبب «PTSD».. ما هو مرض أمينة خليل في لام شمسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهرت الفنانة أمينة خليل، خلال أحداث مسلسل لام شمسية، وهي تعاني من كوابيس قديمة، تجعلها أكثر توترا، وربما انعزالًا في بعض الأوقات، وتنفعل في أوقات أخرى، وهو ما زاد خلال الحلقات الأولى من العمل، تحديدًا بعدما اكتشفت أن صديق زوجها يعتدي على ابنها خلسة، ما أصابها بانهيار عصبي، وذهول.

ولا تزال أمينة خليل «نيللي» في مسلسل لام شمسية تعاني من صدمة ما رأته، وربما صدمة قديمة تلاحقها بالكوابيس المريرة، لا تستطيع الخروج منها.

كوابيس قديمة.. ما هو مرض أمينة خليل في لام شمسية

وكشفت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، أن نيللي، تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وهو حالة صحية عقلية يمكن أن تحدث بعد التعرض لحدث صادم، مثل حادث خطير أو كارثة طبيعية أو اعتداء أو حرب.

ولا يعاني كل من يمر بتجربة مؤلمة من اضطراب ما بعد الصدمة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لشهور أو حتى سنوات وتؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

تشمل الأعراض الشائعة لاضطراب ما بعد الصدمة ما يلي:

ذكريات الماضي:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من ذكريات الماضي المتكررة والمزعجة للحدث الصادم، ويمكن أن تكون هذه الذكريات حية ومفصلة وتسبب لهم ضيقًا شديدًا.

الكوابيس:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من الكوابيس المتكررة التي تتعلق بالحدث الصادم.

تجنب المواقف والأماكن:

قد يتجنب الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة المواقف والأماكن التي تذكرهم بالحدث الصادم.

فرط التيقظ:

قد يكون الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة في حالة تأهب دائمة للخطر، وقد يكونون متوترين وسريعي الانفعال ويصعب عليهم النوم.

مشاكل في التركيز:

قد يجد الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة صعوبة في التركيز على المهام اليومية.

مشاكل في النوم:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من الأرق أو الكوابيس.

مشاعر سلبية:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة، من مشاعر سلبية مثل الغضب والحزن والخوف والذنب.

تغيرات في المزاج:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من تقلبات مزاجية شديدة.

مشاكل في العلاقات:

قد يجد الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة صعوبة في الحفاظ على علاقات صحية.

أعراض جسدية:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من أعراض جسدية مثل الصداع وآلام المعدة وآلام الصدر.

متى تطلب المساعدة؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا باضطراب ما بعد الصدمة، فمن المهم طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية، ويمكن أن يساعدك العلاج في إدارة الأعراض وتحسين نوعية حياتك.

العلاجات المتاحة لاضطراب ما بعد الصدمة

تشمل العلاجات الفعالة لاضطراب ما بعد الصدمة ما يلي:

العلاج النفسي، حيث يمكن أن يساعدك العلاج النفسي في معالجة الحدث الصادم وتعلم مهارات التأقلم، والأدوية، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض مثل القلق والاكتئاب.

مجموعات الدعم:

يمكن أن يوفر الانضمام إلى مجموعة دعم مكانًا آمنًا لمشاركة تجاربك والتواصل مع الآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة.

من المهم أن تتذكر أن اضطراب ما بعد الصدمة قابل للعلاج، فمع العلاج المناسب، يمكن للأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة.