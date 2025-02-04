الامارات | مهرجان طيران الإمارات للآداب يستضيف 150 طالباً ضمن برنامج الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، الذي اختتم دورته الـ17 أمس، أكثر من 150 طالباً وطالبة من الناطقين باللغة العربية من جامعات عالمية، تشمل البحرين وفرنسا والأردن وكوريا الجنوبية والكويت وماليزيا والمالديف والنرويج وعُمان وباكستان وقطر والسعودية واسكتلندا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة إلى طلبة من الجامعات من حول دولة الإمارات.

وتمكن الطلبة من حضور برنامج يشمل نخبة من ضيوف المهرجان، بالإضافة إلى برنامج ثقافي واجتماعي ثري يسلط الضوء على دولة الإمارات وتنوعها الثقافي.

وافتُتح برنامج «الشباب» الخميس الماضي، ووفر يوم الافتتاح فرصة للشباب لاستكشاف التحديات والفرص التي تواجه اللغة العربية في بيئة تجمع بين التعليم والتكنولوجيا والابتكار.

ويحظى برنامج الشباب بدعم من طيران الإمارات، فلاي دبي، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال، مركز أبوظبي للغة العربية، وبيت الفلسفة، ما يعكس التزام هذه الجهات الرائدة بتعزيز التعليم والثقافة وتشجيع الشباب من جميع أنحاء العالم.

وحضر الشباب المشاركون مجموعة من جلسات المهرجان التي تغطي موضوعات متنوعة مثل ورشة يقدمها مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، وجلسة حوارية مع يوسف خندقجي ورنا إدريس، المتحدثين الرسميين عن الكاتب باسم خندقجي، مؤلف رواية «قناع بلون السماء» والتي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2024. علاوة على جلسة البروفيسور واسيني الأعرج والدكتور محمد المنسي قنديل.

وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في مؤسسة الإمارات للآداب دانية دروبي: «يمثل برنامج الشباب تجربة فريدة تفتح آفاقاً جديدة أمام العقول الطموحة لاستكشاف الأدب والثقافة»، مشيرة إلى أن تأثير البرنامج سيمتد إلى ما بعد المهرجان، إذ سيقوم الطلبة بمشاركة الدروس المستفادة منه.







