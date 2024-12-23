الامارات | امرأة جائعة تهدد موظفي المطعم بمسدس بسبب صحن بطاطا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تسبب جوع امرأة في كاليفورنيا بالقبض عليها بعد أن هددت بمسدسها موظفي مطعم للوجبات السريعة بسبب عدم وجود بعض قطع البطاطس المقلية في طلبها، وفقًا للشرطة.

وظهر أحد أيام الجمعة، استجاب ضباط من إدارة شرطة سان بابلو لاتصال من مطعم للوجبات السريعة ناجم عن زبونة جائعة ولكن غاضبة وتهدد بالسلاح.

وقالت الشرطة وفقا لموقع "غراي نيوز" أنه بعدما علمت المرأة بأن طبق بطاطس مفقود من طلبها أرسلت أطفالها إلى داخل المطعم للمطالبة بها، وحينها طلب موظفو المطعم من الأطفال أن يرسلوا والدتهم إلى الداخل مع الإيصال حتى يمكن حل المشكلة، لكن المرأة دخلت في حالة "جائعة" على حد وصفهم وبدأت في تهديد العديد من الموظفين، وأخبرتهم أنها تحمل مسدسًا في حقيبتها.

ووصل الضباط بعد وقت قصير من هذه المواجهة وتحدثوا مع المرأة. واكتشفوا أنها تحمل بالفعل مسدسا في حقيبتها، فيما تضم ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات على صدرها.

ثم ألقى الضباط القبض على الأم بتهمة التهديد الجنائي بسلاح ناري وتعريض الأطفال للخطر. وقالت الشرطة إن المرأة تم حجزها بتهمة ارتكاب عدة جرائم جنائية.