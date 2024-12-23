الامارات | اليابان تدرس إمكانية العيش على سطح القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق خبراء مركز دراسة الأنشطة البشرية في الفضاء بجامعة كيوتو اليابانية وشركة كاجيما مشروع Lunar Glass NEO المشترك لإنشاء نظام بيئي مغلق مع جاذبية اصطناعية لسكن الإنسان على القمر.

ويذكر أن جامعة كيوتو وشركة كاجيما أعلنتا في عام 2022 عن إجراء دراسة مشتركة لمشروع بعنوان "مرافق الجاذبية الاصطناعية للسكن على القمر والمريخ".

وحددت الدراسة وطورت ثلاثة مفاهيم أساسية ضرورية للسكن في الفضاء: الجاذبية الاصطناعية، والنظام البيئي المحدود، ونظام نقل الجاذبية الاصطناعي.

ومن أجل التنفيذ التدريجي لجميع المفاهيم الضرورية وفقا للوثيقة، ستركز الدراسة على المراحل التالية: الجدوى الفنية لهيكل وتصميم الأشياء، ومدى ملاءمتها لحياة الإنسان، وتقييم تأثيرها على جسم الإنسان، وكذلك إنشاء أنظمة بيئية مغلقة لاستخدامها مرة أخرى في إنشاء مرافق للعيش على القمر.

وأحد أهداف الدراسة هو البدء في إنشاء هيكل مماثل على الأرض.

ووفقا للخبراء سيكون "المقر" على القمر عبارة عن هيكل زجاجي على شكل القطع المكافئ يثبت على قاعدة دائرية.

ويبلغ قطره حوالي 200 متر وارتفاعه حوالي 400 متر، ما سيخلق الظروف الملائمة لعيش ما يصل إلى 10 آلاف شخص.

وستنشأ جاذبية اصطناعية داخل الهيكل بسبب الدوران، وستكون المناطق السكنية على طول جدرانه.