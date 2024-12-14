الامارات | القرية العالمية تطرح باقتي «نيون للمغامرات» و«المرح العائلية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن طرحها عرضيْن جديديْن على شكل باقتيْن جرى تصميمهما لتوفير قيمة استثنائية والارتقاء بتجارب الضيوف خلال زيارتهم للوجهة.

ويقدّم العرضان فرصة لخوض عدد من التجارب التشويقية المناسبة للكبار والصغار.

باقة نيون للمغامرات

سيُتاح لضيوف القرية العالمية من خلال هذا العرض الحصري استكشاف الوجهة الترفيهية «نيون جالاكسي - اكس تشالنج زون» بما تضمّه من مغامراتها الخارجية الشيقة وألعابها التفاعلية الفريدة من خلال تذكرة دخول لها ليومٍ كامل.

باقة المرح العائلية

تمثل باقة المرح العائلية عرضاً فريداً يتضمن أربع تذاكر دخول من فئة «أي يوم» للقرية العالمية، إلى جانب بطاقة الروائع المعبّأة مسبقاً بـ400 نقطة، والتي تُمكّن الضيوف من تجربة جولات الركوب الترفيهية وألعاب المهارة في منطقة كرنفال الشهيرة.

ويستضيف الموسم الـ29 من القرية العالمية 30 جناحاً تُجسّد أكثر من 90 ثقافة، وتضم ما يزيد على 3500 منفذ للتسوّق و250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات. ويشارك أيضاً 400 فنان لتقديم 40 ألف عرض خلال الموسم، علاوة على وجود أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة «كرنفال» للألعاب، حيث تتيح القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوّق والمأكولات المتنوعة.

. 30 جناحاً تُجسّد أكثر من 90 ثقافة.