الامارات | 40 مصوراً عالمياً في معرض أشجار القرم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أكثر من 40 مصوراً عالمياً في أول معرض دولي في المنطقة للصور الفوتوغرافية لأشجار القرم، ويقام في أبوظبي. ويهدف المعرض لإبراز الجمال الطبيعي لغابات القرم حول العالم، وتسليط الضوء على أهميتها البيئية ودورها الأساسي في مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى نهاية فبراير المقبل، صوراً مختارة من جوائز القرم للتصوير الفوتوغرافي 2023 و2024 والتي تقدم منصة عالمية للمصورين لإظهار جمال النظم البيئية للقرم والتحديات التي تواجهها حول العالم.