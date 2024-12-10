الامارات | المسافرون الأثرياء منفتحون أكثر على «رحلات المغامرات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المسافرون على نحو متزايد عن مغامرة خارجية في العطلات، لكنهم عاقدون العزم على الابتعاد عن الوجهات التي يربطونها بالطقس «المتطرف»، وذلك وفق سوق السفر العالمي (دبليو تي إم) و«أوكسفورد إيكونوميكس»، اللتين جرى عرض تقريرهما بشأن اتجاهات السفر العالمية، أخيراً، بمؤتمر اصطناعي في لندن.

ووجد التقرير أن المسافرين الأثرياء، أو من الطبقة المتوسطة، منفتحون على نحو متزايد على «المغامرات والخبرات المملوءة بالإثارة».

وقالت المنظمتان إن «الباحثين عن الإثارة» الأثرياء يحجزون رحلات تشمل أشياء مثل القفز بالمظلات، وتسلق الجبال، وركوب القوارب المطاطية في المياه الضحلة.

وفي الوقت نفسه، لايزال الكثيرون يميلون إلى الأنشطة «القليلة المخاطر وذات الخبرة المحدودة»، مثل التنزه سيراً أو ركوب الدرّاجات الهوائية.