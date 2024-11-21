الامارات | التوابل وفوائدها على الصحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار خبير التغذية الروسي، ميخائل غينزبورغ إلى أن التوابل لها فوائد عديدة للصحة، لكن يجب تناولها بطريقة صحيحة.

وخلال برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية قال غينزبورغ:"منذ العصور القديمة كانت التوابل تساوي وزنها ذهبا، فبعض هذه التوابل كالكركم والقرفة والفلفل والثوم والفلفل الحلو تعتبر مخزنا للمواد المفيدة التي تحمي الجسم من الالتهابات والشيخوخة والسرطان والعديد من الأمراض، لكن يجب أن نعرف كيف نتناولها بشكل صحيح".

وأضاف:"التوابل مثلها مثل الأدوية تساعد جسمنا على الشفاء من الأمراض، لكن من المهم أن نعرف الجرعة الصحيحة لنحصل على فائدتها. بالنسبة لمعظم التوابل يجب على الإنسان أن يتناول من نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة يوميا للحصول على الفائدة من هذه المواد".

وكانت خبيرة التغذية الروسية، تاتيانا ديك قد أشارت أيضا إلى أن التوابل مثل القرفة والكركم والزعتر والمريمية تحمي الجسم من السرطان، فهي غنية بمضادات الأكسدة، كما أن القرفة تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذكرت أن المريمية تساعد في علاج مشكلات الجهاز الهضمي.

وذكر الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف أيضا أن الثوم يعتبر من الأغذية المهمة للصحة أيضا، فهوي يحوي على مادة الأليسين التي لها تأثير قوي مضاد للميكروبات، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادة الأكسدة المهمة للصحة.