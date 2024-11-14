الامارات | مدينة إكسبو دبي و«لايف نيشن» شراكة لمستقبل الترفيه المستدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع «لايف نيشن» الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال إنتاج الحفلات الموسيقية والفعاليات، لتعزيز عروضها الموسيقية والترفيهية الحية، وإلهام العمل البيئي العالمي.

وستنقل «لايف نيشن» مقرها الرئيس في الشرق الأوسط إلى مدينة إكسبو دبي، حيث سيستضيف الطرفان العديد من الأحداث والفعاليات، وسيعملان على تحقيق أهداف الاستدامة المشتركة، للحد من الأثر البيئي للأحداث، وإشراك الجماهير في قضايا المناخ.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة ورئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، ووقعتها وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي، ورئيس «لايف نيشن» الشرق الأوسط، جيمس كريفن، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب الكشف عن المخطط الرئيس لمدينة إكسبو دبي الجديد إلى جانب توسعة مركز دبي للمعارض، لتعزيز مكانة المدينة ضمن قطاع الفعاليات الترفيهية المزدهر في المنطقة.

وباعتبارها عضواً في تحالف الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي (UACA)، وهو أول تحالف مصمم خصيصاً لدولة الإمارات للعمل المناخي، فإن مساعي «لايف نيشن» تنسجم مع استراتيجية الاستدامة في مدينة إكسبو دبي وطموحها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي آمنة أبوالهول: «مع استمرار ارتفاع الطلب على فعاليات الموسيقى الحية والفعاليات الحضورية، يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع شركة الترفيه الرائدة في العالم، (لايف نيشن)، وبتعاوننا معهم لا نبتكر الأحداث فحسب، بل نعمل أيضاً على صياغة تجارب مميّزة وهادفة يتردد صداها بعمق مع جماهيرنا، ونقدم أفضل ما في الترفيه في مدينة إكسبو دبي. هذا التعاون لا يتعلق فقط بالحفلات الموسيقية، بل يمتد ليشمل صياغة لحظات ملهمة تعزز التواصل وتترك أثراً دائماً».