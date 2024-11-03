طرق تنسيق أزياء سهرة للمحجبات لإطلالة مميزة

إذا كنت تنوين حضور إحدى حفلات أو فعاليات موسم الرياض 2024، وتتحيرين كيف ستبدو إطلالتك؛ فأنتِ في المكان الصحيح حيث سنعرض لكِ 8 أفكار رائعة لتنسيق أزياء السهرة مع الحجاب، التي أحضرناها لكِ من حسابات مدونات الموضة المحجبات؛ لتستوحي من أناقتهن ما يحاكي ذوقك ويعبر عن أسلوبك الفريد، استمري في القراءة واسمحي لنا أن نساعدك في الحصول على الطلة المنشودة.

بداية وقبل كل شيء، يجب أن تكوني ملمة بآخر صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم التي تناسب إطلالات المحجبات، فعلى سبيل المثال ستجدين أن القفاطين الواسعة والأطقم المحتشمة المصممة بخامات لامعة تحتل الصدارة في خريف وشتاء 2024 - 2025، أيضاً الجاكيتات الفرو الفاخرة التي بإمكانها أن تضفي أناقة فورية على أي إطلالة بسيطة، كما ننصحك بتجربة الفساتين المصممة بطبقات مكشكشة؛ لتواكبي آخر مستجدات الموضة العالمية.

إذا كنتِ تفتشين عن إطلالة على الموضة لتحضري بها إحدى فعاليات موسم الرياض؛ فبالتأكيد ستكون الأطقم الواسعة المصممة بألوان ميتاليك على أول قائمة اختياراتك؛ فهي من أبرز اتجاهات هذا الموسم، وكونها تتميز بقصاتها الواسعة سيجعلها مناسبة لستايلك المحتشم، استوحي من إطلالة مدونة الموضة المحجبة ياسمينا طلعت، التي اختارت إطلالة رائعة باللون الفضي تألَّفت من ثوب بأكمام واسعة مستوحاة من شكل الجرس وبنطلون عالي الخصر زيَّنته بحزام أسود رفيع، واكملت الطلة بطرحة سوداء سادة، وانتعلت حذاء Pointed أسود، وحملت حقيبة سوداء صغيرة مبطنة ومزودة بسلسال معدني.

هناك بعض الصيحات التي واصلت حضورها على منصات العروض العالمية لمواسم متتالية، ومن بينها أحذية البوت الميتاليك، ولا سيما البوت الذهبي، الذي يمكن أن يكون اللمسة السحرية لتحويل إطلالة شتوية عادية إلى ستايل سواريه يناسب حضور حفلات موسم الرياض 2024، اتبعي طريقة مدونة الموضة المحجبة دلال الدوب التي اختارت أن تزين إطلالتها السوداء المؤلَّفة من معطف طويل يعلو الكاحل وكنزة مرتفعة الياقة، وبنطلون Skinny ببوت ذهبي برقبة طويلة تصل إلى حدود الركبة، وكعادتها اختارت الطرحة البيضاء لتكمل أناقتها، وزادت اللوك فخامة بمجوهرات من الذهب الأصفر وحقيبة هيرميس السوداء.

تميل الكثيرات إلى اعتماد الأزياء العملية خلال حضور الحفلات، ولكن لا مانع من تبني بعض الصيحات الأنثوية، استغلي سطوع نجم الفساتين الميدي المزينة بالكشاكش أو القصاصات هذا الموسم، واختاري فستاناً مطبعاً بالورود ومزداناً بقصاصات ناعمة ونسِّقيه على غرار مؤثرة الموضة المحجبة سهى طه مع بوت بني طويل مزيَّن بطبعة جلد التمساح التي لا تبطل موضتها، وغطِّي رأسك بطرحة بيج فاتحة، ويُفضل أن تكون الحقيبة من لون الحذاء نفسه أو بلون معدني.

في ظل الصعود المستمر للأزياء الشرقية، التي احتلت مكانة كبيرة عالمياً، لا تترددي في التأنق بموضة القفاطين السواريه المصممة من خامات براقة، يمكن أن تكون إطلالة مدونة الموضة يارا النملة مصدر إلهام رائع لكِ، التي ظهرت في إحدى المناسبات مرتديةً قفطاناً واسعاً أوكسديه مصمماً بياقة V Neck، نسَّقته مع بوت ذهبي وتوب وطرحة باللون الأسود السادة وزيَّنت اللوك بحقيبة كلاتش سوداء عريضة مزدانة بالأهداب وقلادة ناعمة من الذهب الأبيض.

يصادف موسم الرياض الخريف والشتاء؛ لذا من المهم أن تتحصني ضد برودة الطقس بجاكيتات سميكة، وليس هناك أفخم من الجاكيت الفرو لتتألقي به؛ فهو من القطع الكفيلة بنقل إطلالتك إلى مستوى آخر من الفخامة، اختاريه بإحدى نغمات البني، وبقصة طويلة تحافظ على ستايلك المحتشم، ونسِّقيه على طريقة فاطمة حسام مع إطلالة سوداء مكونة من كنزة بياقة عالية وبنطلون جلد مستقيم القصة، وانتعلي بوت أسود، واعتمري طرحة من اللون عينه، على أن تكون الحقيبة باللون الجملي.

إذا كنت لا تفضلين ارتداء الأزياء اللامعة والمطرزة، فيمكن أن تكون الملابس الجلد خياراً مثالياً لكِ حيث ستضمن لكِ إطلالة مسائية أنيقة وعصرية، وقد تفننت مدونات الموضة المحجبات في تنسيق القطع الجلد هذا الموسم، ولكننا أحببنا إطلالة منة نبيل التي لاءمت المعطف الجلد الأسود الطويل مع قميص أبيض زينته برباط عنق أسود، وارتدت بنطلون أسود نسَّقته مع بوت طويل من اللون نفسه، هذه الطلة ستبدو رائعة بتزويدها بمجوهرات من الذهب الأبيض المرصع بالألماس، أكمليها أيضاً بالطرحة البيضاء والكلاتش الفضي.

لا تزال الفساتين الطويلة المصممة بكابات مهيمنة على مشهد الموضة، استعيني بها لتطلي في حفلات بإطلالة ملكية راقية، واستوحي من أناقة مدونة الموضة حنين الصيفي التي خطفت الأنظار في إحدى المناسبات بفستانها البرغندي الطويل المميز بقصته المستقيمة غير الملاصقة للجسم، والكاب الطويل ينبثق عن الكتفين في نعومة ورُقِيٍّ، نسِّقيه على طريقتها مع توربان من لونه نفسه، وانتعلي حذاءً ذهبياً، واختاري الحقيبة بلون الفستان، وزيدي اللوك فخامة ببروش تضعيه على إحدى الكتفين، وارتدي أقراطاً من الذهب الأبيض.

اذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تتفردين بها، وتملكين الجرأة لاعتماد الترتر في كامل إطلالتك؛ ندعوك إلى مشاهدة اللوك الجريء الذي ظهرت به مؤثرة الموضة المحجبة أماني فوزي في إحدى المناسبات؛ حيث تألقت ببذلة خضراء مغطاة بالترتر اللامع، وقد نجحت في تنسيقها مع الثوب والطرحة السوداء، وتممت اللوك بحذاء مدبب أسود، وحقيبة سوداء مطرزة بالفضي، هذا الستايل تناسبه أقراط Studs من الذهب الأبيض.

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