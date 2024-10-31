الامارات | إرجاء إطلاق أغنية شارك فيها ليام باين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئ إصدار أغنية شارك فيها ليام باين، العضو السابق في فرقة «وان دايركشن» البريطانية، الذي توفي أخيراً عن 31 عاماً، بعدما كان مقرراً طرحها الجمعة الماضية، على ما أعلن الثلاثاء الفنان الأميركي سام باوندز الذي تعاون معه.

وكان المغني والمؤلف الموسيقي الأميركي قد كشف في وقت سابق عن إطلاق هذه الأغنية بعنوان «دو نو رونغ» على مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسم توضيحي بالأبيض والأسود، يمثل ملاكاً يرتفع نحو قلب مكسور.

لكن سام باوندز عاد وأعلن، أول من أمس، عبر منصة «إكس»، تأجيل هذا الإصدار. وكتب: «رغم محبتنا جميعاً للأغنية، لكن الوقت لم يحن بعد»، مضيفاً «مازلنا جميعاً في حداد على وفاة ليام، وأريد أن تعيش العائلة حزنها.. سننتظر جميعاً».

وعُثر على ليام باين ميتاً في 16 الجاري بعد سقوطه من شرفة غرفته في فندق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وتسببت وفاته في موجة حزن لدى معجبيه حول العالم.