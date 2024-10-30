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الامارات | هل تجري عمليات الدفع بالهاتف الذكي؟.. إليك هذه النصائح المهمة من خبراء ألمان

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الدفع بالهاتف الذكي من مفردات الحياة اليومية المعاصرة. ولإجراء عمليات الدفع بالهاتف الذكي بأمان، يوصي خبراء المكتب الاتحادي لأمان المعلومات بألمانيا باتباع التدابير المهمة التالية:

- قم بتثبيت البرامج الضرورية فقط، أي تطبيقات الدفع، من مصادر جديرة بالثقة. استخدم فقط أحدث إصدار من التطبيق، وقم بتثبيت تحديثاته عندما تصبح متاحة.

- حافظ على تحديث هاتفك، لاسيما نظام التشغيل.

- استخدم قفل شاشة جهازك باستخدام رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

- إذا أمكن، قم بإعداد حظر تلقائي للتطبيق على هاتفك الذكي، والذي سيتم تفعيله، إذا تم إدخال كلمة مرور التسجيل أو كود TAN بشكل غير صحيح بشكل متكرر.

- قم بإتاحة Bluetooth وNFC وWiFi فقط عند الاستخدام. ويمكن إيقاف تشغيل الوظائف وتشغيلها في الإعدادات السريعة.

- في حال سرقة هاتفك، قم بحظر بطاقة SIM الخاصة بك وجميع إمكانية الوصول إلى حساباتك وبطاقاتك المخزنة على الفور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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