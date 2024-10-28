الامارات | أمام برواز دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط الخضرة التي تحيط بأحد المعالم الشهيرة في مدينتنا، يقف أفراد هذا الفوج السياحي أمام برواز دبي العملاق، من أجل التقاط صورة تجمع أجيالاً متعددة، وضيوفاً من كل الأعمار تقريباً، وعائلات اختارت الإمارة التي تكون دائماً عند حسن ظن زوارها بها، وترضي أذواق الجميع، ليجد فيها الصغير والكبير ما يدهشه، حيث المشاهد والتجارب التي لا تشبه سواها، من المباني الأيقونية التي تنتمي إلى المستقبل، إلى الأحياء التاريخية القديمة، إلى الشواطئ الخلابة، ومراكز الترفيه ووجهات السعادة التي تنتشر على امتداد خريطة دبي.