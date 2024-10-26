الامارات | «كريستيز» تستضيف «ترددات» سامي حايك في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دار المزادات العالمية كريستيز لتنظيم معرض «ترددات» للفنان المكسيكي متعدد المواهب والتخصصات سامي حايك، وذلك في أول ظهور له في المنطقة.

وسيُقام المعرض بين الرابع و14 نوفمبر في مقر دار كريستيز في مركز دبي المالي العالمي، تزامناً مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2024. ويشتهر سامي حايك بتصميم قطع فنية أصيلة تجمع بين الأثاث والمنحوتات والأعمال التركيبية الفنية، التي تأتي مصممة بأسلوب فريد يثير تأملات عميقة حول المساحات التي تشغلها. ويتميز عمله بدقة اختيار المواد لتتناغم في انسجام تام، وتخلق تفاعلاً حسياً خاصاً بين القطعة والمكان. ويتناول معرض «ترددات» فكرة كيف تحتفظ الأشياء بنواياها وتنشرها، فينعكس تأثيرها على من يتعامل معها، لتؤسس بذلك رابطاً عميقاً بين المشاهد وبيئته المحيطة.

وقدّم سامي معرض «ترددات» لأول مرة في دار كريستيز لوس أنجلوس عام 2023، حيث لاقى نجاحاً لافتاً وحظي باهتمام كبير، مع تنامي طلب قوي على استضافة معرضه في وجهات دولية أخرى. وفي دبي سيقدم المعرض أكثر من 20 قطعة فنية فريدة، لتكون هذه المرة الأولى التي يكشف فيها سامي عن ممارسته الفنية الفريدة في الإمارات، مُقدماً إبداعاته ولمساته الفنية أمام جمهور جديد.

وصمم سامي تحفته الإبداعية «خزانة دبي»، وهي مستوحاة من تجربة سامي خلال زيارته الأخيرة لدبي. واستلهاماً من الطاقة المتجددة، والحياة النابضة بالحيوية، والمشهد الثقافي المتنوع، والتنمية والتنوّع الذي تعج به إمارة دبي، يُشبّه سامي تردد دبي بتردد طائر الطنان، وقد استوحى فكرة الخزانة من تردد هذا الطائر الذي تتحرك أجنحته بترددات عالية وبشكل ساحر، وهي نابضة بالألوان. ويجسد تصميم «خزانة دبي» تناغماً فنياً يجمع بين أصول سامي المكسيكية وجوهر دبي، في توليفة تصميمية بديعة تعكس ثقافتين في قطعة واحدة. وقد صُممت الخزانة كقطعة أثاث معيارية تناسب المساحات المعيشية أو غرف الطعام، وهي مصنوعة من الألمنيوم المؤكسد، وتحتوي على أجزاء داخلية من خشب الجوز الصلب، مع قواعد مصنوعة من الصخور البركانية، وتزيّنها حبيبات زجاجية. ويتألق تصميم أبواب الخزانة بنمط أنيق يعكس الحركة الساحرة لأجنحة الطنان في الطيران، ملتقطاً جوهر نمطها الانسيابي. وتم وضع الحبيبات الزجاجية بعناية يدوية فائقة من قِبَل حرفيين مهرة من مجتمعات مكسيكية صغيرة، تشتهر بفن التطريز الدقيق بالخرز.

. «خزانة دبي» عمل مستوحى من الطاقة المتجددة والحياة النابضة بالحيوية والمشهد الثقافي المتنوع في الإمارة.