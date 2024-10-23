الامارات | شركة إنتاج أفلام تتهم «تسلا» بالتضليل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت شركة «ألكون إنترتينمنت» المنتجة لأفلام وأعمال تلفزيونية، أول من أمس، دعوى قضائية ضد شركتي «تسلا» و«وارنر براذرز ديسكفري»، بسبب مزاعم استخدامهما صوراً مرتبطة بفيلم «بليد رانر 2049» للترويج لسيارة «تسلا» ذاتية القيادة الجديدة.

وزعمت الدعوى القضائية التي رفعتها «ألكون» في ولاية كاليفورنيا انتهاك قانون حقوق الطبع والنشر الأميركي، واتهمت «تسلا» بالتضليل للتلويح بوجود علاقة بين «ألكون» وشركة صناعة السيارات الكهربائية المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك.

وجاء في الدعوى القضائية «يتعين على أي علامة تجارية واعية تفكر في إقامة أي شراكة مع (تسلا) أن تأخذ في الاعتبار سلوك ماسك المبالغ فيه، والمسيّس للغاية، والمتقلب والاستبدادي الذي يتحول أحياناً إلى خطاب كراهية». وكانت «وارنر براذرز» هي الموزع لفيلم شركة ألكون «بليد رانر 2049» الذي فاز بجائزتي أوسكار عام 2018 وقام ببطولته رايان جوسلينغ وهاريسون فورد.