نوع خضار يقوي قلبك وعظامك.. تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الخضروات أن تقدم فوائد صحية عديدة لأعضاء جسمك، لكن هناك نوع خضار يساعد على تحسين صحة قلبك وعظامك، فما هو؟

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن الفاصوليا الخضراء تساعد على تقوية العظام والحفاظ على صحة قلب، نظرا لأنها غنية بفيتامين ك.

ومن المعروف أن فيتامين ك مهم في الحفاظ على صحة القلب والعظام، إذ يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومرض القلب التاجي.

ونظرا لأن الفاصوليا الخضراء مليئة بالألياف القابلة للذوبان، فهي تساعد على تحسين صحة القلب، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

فوائد أخرى

تساعد على علاج فقر الدم، وتجنب الإرهاق.

إبطاء نمو الأورام وبالتالي تقليل خطر الإصابة باالسرطان، لاحتوائها على الكلوروفيل.

غنية بالألياف الغذائية التي تعزز من الشعور بالشبع.

الحفاظ على صحة العين بسبب محتواها العالي من فيتامين "أ".

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