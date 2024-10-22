أضرار بملايين الدولارات.. حكاية بلدة تغزوها الببغاوات سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في كل عام، تتعرض بلدة هيلاريو أسكاسوبي، الواقعة في جنوب مقاطعة بوينس آيرس في الأرجنتين، لغزو عشرات الآلاف من ببغاوات المنحدرات الصاخبة، ما يتسبب في أضرار بملايين الدولارات.

وبحسب odditycentral، فإن سكان هيلاريو أسكاسوبي "تحت حصار" مستعمرة عملاقة من الببغاوات لعدة سنوات، لكن الكثيرين يشكون من أن الأمور تزداد سوءًا كل عام.

إن أعداد الببغاوات تتزايد، وكذلك مستوى الضرر الذي تسببه للممتلكات، لا تحب الطيور ذات الريش الأخضر شيئًا أكثر من قضم الأسلاك الكهربائية والإنترنت، ما يدفع مقدمي الخدمة إلى الجنون في سباق لا ينتهي للحفاظ على الشبكات في حالة عمل جيدة.

كما تشكل فضلات الطيور على الأرصفة والشوارع مشكلة كبيرة، وكذلك الضوضاء المستمرة التي تصدرها الطيور ليلًا ونهارًا.

وبلغ العديد من سكان هيلاريو أسكاسوبي البالغ عددهم 5000 نسمة حدًا لا يطاق، حيث يزعمون أنهم لا يستطيعون الاستمرار في العيش جنبًا إلى جنب مع الطيور، لكن السلطات المحلية لا تستطيع فعل الكثير.

إن مشكلة الببغاوات في البلدة ليست جديدة، وحاول المسؤولون التعامل معها، ولكن لم تفلح أي محاولات، فقد استُخدمت القنابل الصوتية وأضواء الليزر لإبعاد الطيور، ولكنهم اعتادوا عليها بعد فترة من الوقت والآن لم تعد تؤثر عليهم.

ولأن ببغاوات الجرف من الأنواع المحمية في الأرجنتين، فإن اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتعامل معها محظور تمامًا، وبالتالي لا يملك السكان المحليون خيارًا سوى التعايش مع جيرانهم من الطيور.

ووفقًا لتقرير صادر عن جامعة الجنوب الوطنية في باهيا بلانكا، تم إحصاء ما لا يقل عن 70 ألف عينة من ببغاوات الجرف في هيلاريو أسكاسوبي، والتي تتجمع عند حلول الظلام في الأشجار وعلى خطوط الكهرباء، ما يؤدي إلى إظلام السماء، ويُعتقد أن هناك حاليًا ما يعادل حوالي 15 ببغاءًا لكل مقيم بشري في البلدة الصغيرة.

وخلال فصل الصيف، تهاجر الببغاوات جنوبًا إلى منحدرات باتاجونيا لموسم التكاثر، ولكنها تعود بعد ذلك بأعداد أكبر وتستأنف غزوها.

ولأنها لا يمكن القضاء عليها، فقد دعا البعض إلى نقل المستعمرة العملاقة، لكن لا أحد يعرف كيف يمكن إجراء مثل هذه العملية، أو إلى أين يمكن نقل الطيور.

وعلى الرغم من أنك عندما تستمع إلى أهل هيلاريو أسكاسوبي، قد تعتقد أن ببغاوات الجرف هي الغزاة، إلا أن الخبراء يزعمون أن الطيور هي في الواقع لاجئون طردوا من موطنهم الطبيعي بسبب الجشع البشري.

"لقد حدث نزوح، وبدأت المدن في النمو، وبدأوا بالزراعة، والقمح، والثروة الحيوانية"، هكذا قال باولو سانشيز أنجونوفا، المهندس الزراعي الذي يدرس مشكلة الاكتظاظ السكاني للببغاوات منذ عام 2013، لصحيفة لا ناسيون، "ثم، من جنوب مقاطعة بوينس آيرس، والتي تقع في منطقة كارمن دي باتاجونيس، حدث إزالة الغابات، ما تسبب في فقدان الببغاء لموائله، لقد جاء من الغابة، وتغذى على أنواع النباتات من هناك ولجأ إليها، لكنه فقد ذلك بسبب التوسع البشري".

ونتيجة لهذا، بحثت الببغاوات عن أماكن أخرى للاستقرار ووجدت أن بلدات مثل هيلاريو أسكاسوبي بها مصادر لمياه الشرب والحبوب، مثل عباد الشمس، والتي على الرغم من أنها ليست ضمن نظامها الغذائي المعتاد، إلا أنها وفرت لها ما يكفي من الغذاء.

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