توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 19 تشرين الأول إلى الجمعة 25 تشرين الأول 2024

مهنياً: تمسك بمفاتيح النجاح في هذا الاسبوع الهوائي المثمر بحيث ترافق المعنويات العالية خطواتك مع وجود الكواكب في مواقع مناسبة المشتري في برجك الشمس في الميزان انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في العقرب مواقع تحمل اليك الرضى والارتياح والمكاسب المالية والمعنوية اجواء مريحة تقويك تقف الى جانبك الحظ يتآمر معك تاثيرات كبيرة طاقات ايجابية امورك مسهلة جو من الراحة والانفراجات اشبوع شديد الحظ

عاطفياً: يحتفظ لك كوكب الزهرة من برج العقرب الكثير من العواطف والحب والتطورات المفرحة التي تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة فتكون في قمة السعادة وقد يفاجئك الشريك بلفتة خاصة فبادله الحب والمودة للعازب أسبوع جيّد يحمل انفراجات عديدة وفرصة كبيرة للارتباط خطوبة او زواج