تفسير حلم رؤية سلسلة ذهب في المنام لابن سيرين.. مفاجأة للعذباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

المجوهرات الذهبية، وخاصة السلاسل، من أبرز الرموز الأنثوية وأكثرها جاذبية، ولكن هل تساءلتِ يومًا عن معنى رؤية سلسلة ذهبية في المنام؟

يرى ابن سيرين، كبير مفسري الأحلام، في كتابه "تفسير الأحلام"، أن رؤية السلسلة الذهبية، تحمل دلالات متنوعة تختلف باختلاف حالة الرائي وظروف الحلم، فما هو تفسيره لهذه الرؤية؟

هدية السلسلة الذهبية

تدل على تحقيق النجاح والرزق، سواء كان الرائي رجلاً أو امرأة، بالنسبة للشاب، قد تشير إلى اقتراب الزواج من شريكة حياة صالحة.

شراء السلسلة الذهبية

يعتبر إشارة إلى الخير الوفير والنجاح في الحياة.

الفتاة العزباء والسلسلة الذهبية

تعد رؤية السلسلة الذهبية في المنام للفتاة العزباء بشرى سارة، فإذا أهداها شخص ما سلسلة ذهبية، فإن ذلك يبشر بقرب زواجها أو سماعها أخباراً مفرحة، أما إذا قامت بشراء سلسلة ذهبية بنفسها، فهذا يدل على تحسن أوضاعها وحياتها بشكل عام.

وأكد ابن سيرين أن شراء السلسلة الذهبية في المنام، هو رؤية محمودة تدل على الخير الوفير والرزق الحلال.

كسر السلسلة في المنام

يرمز كسر السلسلة في المنام إلى فقدان أو خسارة، وقد تحمل دلالات مختلفة باختلاف حالة الرائي، بالنسبة للمرأة، يشير كسر الذهب إلى مرض طفلها أو إصابته بمرض، بينما قد يدل ضياعه على فقدان شيء ثمين.

اقرأ أيضا:

مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

لسبب صادم.. ابنة تقتل والديها وتعيش مع جثتيهما لمدة 4 سنوات

خسارة مهنية وتعثرات مالية.. أبراج عليها الحذر والاستعداد في بداية 2025

لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم