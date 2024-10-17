"مصاصة دماء حقيقية".. سيدة تثير الرعب وتتغذى على طاقة البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثارت امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما كبيرا بزعمها أنها " مصاصة دماء حقيقية "، إذ أصبحت هيلين شفايزر، المعروفة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "مصاصة الدماء هيلي"، ظاهرة.

ففي سن التاسعة والعشرين، تبنت أسلوب حياة يتضمن التغذية على طاقة البشر وتبني الجماليات المرتبطة غالبا بمصاصي الدماء، بما في ذلك ارتداء العباءات والأنياب، بحسب timesofindia.

ولدت هيلي في ولاية أوهايو في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، وكانت مهتمة دائمًا بفكرة مصاصي الدماء منذ سنواتها الأولى.

ورغم أن أسرتها لم تشجع هذه الاهتمامات، إلا أن هذا الانبهار لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل أصبح أقوى مع مرور الوقت، ومع تعلُّمها لأساطير وممارسات مصاصي الدماء، بدأت تنفيذها في أسلوب حياتها.

ووفقًا لها، تتهرب هيلي من ضوء النهار لأن ضوء الشمس يستنزف طاقتها، ما يجعلها تشعر بالغثيان والانفعال والدوار.

وشاركت هيلي رحلتها وتطور أسلوب حياتها الفريد، وقالت إنها كانت مهتمة بمصاصي الدماء منذ سن مبكرة، ولكن لأنها نشأت في أسرة متدينة، لم يتم تشجيعها، بدأ تحولها كشكل من أشكال التنكر على تيك توك، حيث استمتعت بالتنكر وإنشاء المحتوى لمتابعيها، بمرور الوقت، تحولت هذه الهواية إلى غوص أعمق في استكشاف ما يعنيه مصاصو الدماء بالنسبة لها.

ليس الدم بل الطاقة

هيلي تميز نفسها عن مصاصي الدماء الخياليين من خلال توضيح أنها لا تشرب الدم حرفيًا لتعيش، بدلاً من ذلك، تدعي أنها "تتغذى على طاقة الناس".

بالنسبة لها، تتغذى على الطاقة، ليس بمعنى امتصاص الطاقة من الغرفة، ولكن بمعنى روحي، وتقول إن الطاقة موجودة في كل مكان، ولأنها تدعي أنها لا تمتلك أي طاقة خاصة بها، فهي بحاجة إلى مساعدة من أصدقائها.

تحظى هيلي بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسلوب حياتها، فهي تشارك دائمًا مقاطع فيديو تهمس فيها وتقدم أنواعًا مختلفة من السيناريوهات، مثل، "ماذا ستفعل إذا دخل مصاص الدماء هذا إلى منزلك" عندما تكون مرتدية نوعًا من الأزياء.

متابعوها منبهرون بها ولديها قاعدة جماهيرية ضخمة تقدر الأصالة والالتزام الذي تظهره لأسلوب حياتها المختار.

وجذبت قصتها اهتمام معجبيها، والتي من خلالها يبني الناس ثم يقدمون هوياتهم ومعتقداتهم.

يسلط تحول هيلي من فتاة صغيرة مهتمة إلى مصاصة دماء حقيقية الضوء على الطرق الشخصية العميقة التي يتبعها الناس عند البحث عن ذواتهم الحقيقية.

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