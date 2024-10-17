شهر التوعية بسرطان الثدي.. أعراض تكشف إصابة الرجال بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا تقتصر الإصابة بسرطان الثدي على النساء فقط، بل يمكن أن يعاني الرجال أيضا من هذا المرض الخطير.

وبحسب موقع hindustantimes ، قد يعاني الرجال من سرطان الثدي، عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه في كمية صغيرة من أنسجة الثدي لديهم، رغم أن حدوث الإصابة نادر.

عوامل الخطر

تشمل العمر والتاريخ العائلي والطفرات الجينية مثل BRCA1 وBRCA2 والسمنة وأمراض الكبد والتعرض السابق للإشعاع.

الأعراض

وجود كتلة أو تورم في منطقة الثدي أو الصدر

تغيرات في شكل الثدي أو حجمه

تشوهات الحلمة

احمرار في جلد الثدي.

نصائح للوقاية

الفحوصات الذاتية المنتظمة

الوعي بالتاريخ العائلي

الحفاظ على وزن صحي

- مراقبة مستويات هرمون التستوستيرون.

اقرأ أيضا:

مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

لسبب صادم.. ابنة تقتل والديها وتعيش مع جثتيهما لمدة 4 سنوات

خسارة مهنية وتعثرات مالية.. أبراج عليها الحذر والاستعداد في بداية 2025

لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم