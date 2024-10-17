صدمة.. مشروب شهير يتلف خلايا المخ ويسبب السكري وارتفاع الضغط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، ولكن، هل تعلم أن لها آثارا جانبية خطيرة تتجاوز زيادة الوزن؟

إن استهلاك المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يشكل تهديدا حقيقيا لصحة الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية خطيرة، وفقا لموقعي "medicinenet" و "psychologytoday".

كيف تدمر المشروبات الغازية خلايا المخ؟



المشكلة تكمن في أن المشروبات الغازية تؤثر سلبا على صحة الأوعية الدموية في الدماغ، فارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن تناول هذه المشروبات يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، وهما من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تلف خلايا الدماغ.

الخرف



بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب المشروبات الغازية يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، والذي يؤثر سلبا على صحة الأوعية الدموية في الدماغ، وزيادة الالتهاب، كلها عوامل تُسهم في تطور هذا المرض العصبي المزمن.

أضرار أخرى للمشروبات الغازية:

أمراض القلب.

هشاشة العظام.

تسوس الأسنان.

مرض السكري.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم

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