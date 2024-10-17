عدو السكر والدماغ والكلى.. نوع طعام عدو خفي في بيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الإفراط في تناول السكريات ليس مجرد عادة سيئة، بل هو سلوك يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، بدءا من ارتفاع سكر الدم إلى الإصابة بأمراض مزمنة تهدد الحياة.

وفقا لموقع "webmd" إليك تأثير الأطعمة السكرية على صحة الكلى والدماغ ومستويات السكر في الدم:

السكريات وارتفاع سكر الدم



عندما تتناول الأطعمة الغنية بالسكريات، مثل الحلويات، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، يستجيب البنكرياس لهذا الارتفاع بإفراز هرمون الأنسولين، الذي يعمل على نقل السكر من الدم إلى الخلايا لتخزينه أو استخدامه كطاقة، ويصبح البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو يصبح الجسم مقاوما لأثر الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في مستوى السكر في الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تأثير السكريات على الكلى



الكلى هي عضو حيوي يقوم بتصفية الدم والتخلص من الفضلات السامة، عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعا جدا، فإن الكلى تحاول التخلص من الفائض عن طريق إفرازه في البول، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضغط المستمر على الكلى إلى تلفها وتؤثر على قدرتها على أداء وظيفتها بشكل صحيح، ما يسبب حصوات الكلى والفشل الكلوى.

السكريات والدماغ



ارتفاع مستويات السكر في الدم يضر ليس فقط بالكلى، بل يؤثر أيضا على الدماغ، حيث يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تراكم الدهون في جدران الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

أضرار أخرى للأطعمة السكرية

تسوس الأسنان.

زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب.

تلف الكبد.

آلام والتهاب المفاصل.

التهابات البشرة.

النقرس.

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