3 علامات في الأذن تكشف الإصابة بالسكري.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشكلات الصحية التي قد تظهر في الأذن أن تكون بمثابة تحذير من الإصابة بمرض السكري، لذا لا يجب تجاهل أي أعراض.

ووفقا لموقع "تايمز ناو"، يمكن لبعض الأعراض التي تظهر في الأذن أن تكشف عن الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وهي:

طنين الأذن

يمكن لمستويات السكر المرتفعة في الدم، أن تؤدي إلى تفاقم طنين الأذن، إذ يمكن أن تسمع أصواتا عندما لا يكون هناك مصدر خارجي.

عدوى الاذن

الإصابة بعدوى الأذن يمكن أن يكشف عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بسبب ضعف تدفق الدم الذي يخفض مستويات المناعة لديك.

ضعف السمع

يمكن أن يحدث فقدان السمع بسبب مرض السكري من النوع الثاني، وقد تظهر إذا كنت تجري محادثات وتجد نفسك ترفع مستوى الصوت.

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