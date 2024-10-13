حفرة ضخمة تبتلع سيارات على طريق في ثوان- وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مرعبة، انهارت جزء كبير من الطريق في منتصف الشارع في مدينة لاهور الباكستانية، ما أدى إلى سقوط سيارات في الحفرة التي تشكلت فجأة.

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة، ونُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حجم الدمار الذي خلفه الانهيار الأرضي، وفقا لموقعي "ndtv" و"

وفي المقطع، شُوهد مجموعة من الأشخاص يحاولون جاهدين إنقاذ شخصين علقا داخل السيارة التي سقطت في الحفرة، مستخدمين سلما تم إنزاله إلى داخل الحفرة لمساعدتهم على الخروج.

وتسبب الحادث في اضطرابات مرورية كبيرة في المنطقة، ما أدى إلى ازدحام شديد وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ من إدارة الإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث للقيام بعمليات الإنقاذ، وتأمين المنطقة لمنع وقوع أي حوادث أخرى.

ووفقا لهيئة تنمية لاهور، يرجع سبب هذا الانهيار المفاجئ يعود إلى تسرب خط صرف صحي تحت الأرض، ما أدى إلى تآكل التربة تحت الطريق على مدى فترة طويلة، الأمر الذي زاد من ضعفها وتسبب في انهيارها في النهاية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادثـ، ففي العام الماضي، ظهرت حفرة ضخمة في نفس المكان، وأُصيب ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بعد سقوط السيارة التي كانت تقلهم في الحفرة.

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