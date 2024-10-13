7 أخطاء يرتكبها كثيرون في المنزل تجلب الحسد والنحس والحزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يؤمن الكثيرون بأن للمنازل طاقة خاصة بها إيجابية أو سلبية، وأن هذه الطاقة تتأثر بشكل كبير بالأشياء والأفعال التي نقوم بها داخلها.

وأوضحت خبيرة طاقة المكان الدكتورة مها العطار في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك 5 أخطاء شائعة يرتكبها الكثيرون في منازلهم تجلب الحسد والنحس والحزن.

ترك المقص على المنضدة

ترك المقص مفتوحا على المنضدة من أكثر الأخطاء شيوعا، فحواف المقص الحادة ترتبط رمزياً بالقطع والفصل، ما يجعله قادرا على جذب الطاقة السلبية.

لذا، يوصى بتخزين المقص في مكان آمن بعيدا عن الأنظار.

وضع الهاتف بجانب الرأس أثناء النوم

يولد الهاتف إشعاعات كهرومغناطيسية يمكن أن تؤثر على جودة النوم والصحة بشكل عام، لذلك، ينصح بوضعه بعيدًا عن السرير لتجنب هذه الآثار السلبية.

الساعة في غرفة النوم

رؤية الساعة أثناء النوم يسبب القلق والتوتر، ما يؤثر على جودة النوم، لذلك، يفضل وضع الساعة في مكان غير مرئي من السرير.

الدمى والعرائس

تحمل الدمى والعرائس طاقة سلبية تسبب الضيق والنحس، خاصة تلك التي لها مظهر مخيف أو غريب، لذلك، يفضل تجنب وضعها في الأماكن التي يقضي فيها الناس وقتا طويلا.

الأدوية في المطبخ

يجب عدم وضع الأدوية في أماكن بارزة مثل المطبخ أو غرفة المعيشة، حيث تجلب هذه العادة الحزن والطاقة السلبية.

التحف

تحمل التحف طاقة الأماكن التي كانت فيها سابقا، ما يؤثر سلبا على الطاقة الموجودة في المنزل، لذلك، يوصى بتنظيفها جيدا قبل وضعها في المنزل.

سلة المهملات

تعتبر سلة المهملات مصدرا لتجمع الطاقة السلبية، لذلك، يفضل وضعها في مكان مخفي بعيدا عن الأماكن التي يجلس فيها أفراد الأسرة.

قرأ أيضا:

مفيد للضغط والقلب.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوافة على معدة فارغة

يتجاهلها كثيرون.. طبيب أسنان يكشف 7 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الفم

أوعى تحكيها.. أخطر 7 أحلام خطيرة لـ المرأة (فيديو)

بسعر لن تتوقعه..شركة بريطانية تستنسخ الحيوانات النافقة

العين حقٌّ.. 4 أبراج تتعرض للحسد والعين هي ومن حولها