10 صور لأغرب 7 حمامات سباحة في العالم.. لن تتخيل شكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نحن معتادون على رؤية حمامات السباحة كأماكن للاسترخاء، ولكن هل تخيلت يوما أن تسبح في مسبح يقع على قمة ناطحة سحاب أو في حوض طبيعي وسط شلالات؟

عالم المسابح مليء بالمفاجآت، حيث توجد تصميمات مبتكرة وغير تقليدية تجعل من تجربة السباحة مغامرة لا تُنسى.

في هذا الصدد، إليك أغرب 7 حمامات سباحة في العالم، وفقا لموقع "Reader's Digest".

- منتجع بلو لاجون للرياضات الحرارية الأرضية، أيسلندا:

تخيل نفسك تسترخي في ماء ساخن طبيعي محاط بالمناظر الطبيعية الخلابة في أيسلندا، منتجع بلو لاجون هو أكثر من مجرد حمام سباحة، فهو تجربة صحية وعلاجية بفضل المياه الغنية بالمعادن التي تساعد على علاج العديد من الأمراض الجلدية.

- حدائق أوبود المعلقة، بالي

يقع بداخل فندق أبود بجزيرة بالي وهو مقسم لطابقين مطلين على غابات الجزيرة والأشجار والمناظر الخلابة.

- زودياك بقصر أوميد بهاوان، الهند

هذا المسبح الفريد من نوعه يقع تحت قصر أوميد بهاوان في الهند، وهو مزين بلوحات جدارية تصور الأبراج الفلكية، ويعد تحفة فنية معمارية ويقدم تجربة سباحة فريدة من نوعها.

- سكاي بارك، سنغافورة

استمتع بإطلالة بانورامية خلابة على مدينة سنغافورة من أعلى نقطة في فندق مارينا باي ساندز، يعتبر مسبح سكاي بارك أحد أشهر المعالم السياحية في المدينة، ويقدم تجربة سباحة لا تُنسى.

- بركة الشيطان، زامبيا

يقع مسبح بركة الشيطان على حافة شلالات فيكتوريا، وهو واحد من أخطر وأغرب حمامات السباحة في العالم.

- حمامات باموكالي، تركيا

تعتبر حمامات باموكالي في تركيا واحدة من عجائب الطبيعة، تشكلت هذه البرك البيضاء من رواسب الكالسيوم والحجر الجيري.

- مسبح صخري على شاطئ مونا فالي، أستراليا:

يقع هذا المسبح الخلاب داخل المحيط، محاطا بصخور طبيعية تشكل مسبحا طبيعيا مثاليا للسباحة والغطس.

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