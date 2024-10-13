عدو خفي.. 4 أطعمة تدمر عقلك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ما نختاره من أطعمة يؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ، ويُسهم يساهم في تعزيز وظائفها أو إضعافها.

في هذا الصدد، إليك 4 أطعمة شائعة تدمر عقلك دون علمك، وفقا لموقع "ndtv".

الأطعمة الغنية بالسكر

عندما نتناول هذه الأطعمة، يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد، ما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين، وهي حالة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

المشكلة تكمن في أن هذه التقلبات في مستوى السكر في الدم تؤثر سلبا على وظائف الدماغ، وتُسهم في ضعف الذاكرة وتراجع القدرات المعرفية.

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة، الموجودة بكثرة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، تزيد من الالتهاب في الجسم، ما يؤثر سلبا على صحة الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر، فضلا عن أنها تعمل على تدمير أغشية الخلايا الدماغية وتعيق قدرتها على التواصل بشكل فعال.

الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة يتم تكريرها وإزالة الألياف والفيتامينات والمعادن منها، لذ، عندما نتناول هذه الأطعمة، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وضعف التركيز.

على المدى الطويل، يؤدي الإفراط في استهلاكها إلى مقاومة الأنسولين وتلف في الدماغ.

المحليات الصناعية

بالرغم من أنها خالية من السعرات الحرارية، إلا أن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام ضارة بالصحة، نظرا لأنها تؤثر على البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تؤدي دورا مهما في صحة الدماغ، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالصداع والاكتئاب والقلق.

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