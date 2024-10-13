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الامارات | سقوط عربتي قطار وإصابة 20 شخصا بحادث في مصر

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القاهرة وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عربتي قطار وإصابة 20 شخصا بحادث في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن سقوط عربتين من قطار، نتيجة اصطدام جرار به من الخلف بين محطتي أبو قرقاص والمنيا جنوب البلاد.

 

وقالت الهيئة في بيان، إن الحادث أسفر عن خروج عربة القوى وأخرى عن المسار، وإنه تم إرسال فرق الطوارئ لفصل العربتين، بينما استكمل القطار رحلته إلى القاهرة.

 

وأفادت وزارة الصحة بإصابة 20 شخصا، وبأنه تم نشر 23 سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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