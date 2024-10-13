الامارات | «ليوا للتمور» يتوج الفائزين بـ «النخبة» و«التغليف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور، أول من أمس، الفائزين في مزاينة «نخبة ليوا للتمور»، ومسابقة «تغليف التمور بدون إضافات»، ضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان بدورته الثالثة التي تنظم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة حتى 20 من أكتوبر الجاري.

وكرّم مدير إدارة التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للتراث، عبيد خلفان المزروعي، الفائزين بمزاينة نخبة ليوا للتمور، وجاء في المركز الأول خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وفي المركز الثاني ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، وفي المركز الثالث فارس عيسى فارس المزروعي، وحل في المرتبة الرابعة سعيد حمودة خميس العرياني، وجاء خامساً سلطان سعيد محمد سلطان العرياني.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة نخبة ليوا بقيمة 630 ألف درهم، يحصل الفائز الأول منها على 150 ألف درهم، والثاني 125 ألفاً، والثالث 100 ألف درهم.

وفي مسابقة «تغليف التمور بدون إضافات»، حلت في المركز الأول «نوادر حمران للتمور»، وفي المركز الثاني «وادي بينونة لتجارة التمور»، وفي الثالث «واحة النخبة»، وكان المركز الرابع من نصيب «خرايف للتمور»، وجاء في المركز الخامس «وادي الدرب للتمور». وتم تخصيص 10 جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة 215 ألف درهم. وتهدف مسابقة التغليف إلى تطوير وتثقيف المنتجين والمصنعين بأحدث وسائل التغليف، بما يراعي جودة المنتج وسلامته الصحية.

وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان، كانت أغلى قيمة بيع بـ1200 درهم، فيما بلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول للمزاد 16 ألفاً و600 درهم، وبلغت كمية التمور المبيعة 4277 كيلوغراماً بإجمالي 1296 صندوقاً.

وبلغ عدد المشاركين في مزاينة نخبة ليوا للتمور 28 متسابقاً، وفي «تغليف التمور بدون إضافات» 30 متسابقاً، كما تسلم المهرجان، أول من أمس، مشاركات مسابقة العسل السائل (الشوط المفتوح) بمشاركة 155 متسابقاً.

وتسلم صباح أمس مشاركات مسابقة مزاينة بومعان، ومسابقة عسل السمر (الشوط المحلي)، فيما يتواصل مزاد التمور اليومي في قرية التمور، إلى جانب فعاليات القرية العراقية، وعروض الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات.