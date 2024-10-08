هل أحلامك في المنام تتحقق دائما؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يومًا لماذا يرى بعض الأشخاص أحلامًا في منامهم تتحول إلى حقيقة واقعة؟ هل هناك سر وراء هذه الظاهرة الغامضة؟

في هذا الصدد، كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم أن القدرة على تحويل الأحلام إلى واقع هي بمثابة نعمة يمنحها الله لبعض الأفراد، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك يكمن في "الشفافية الداخلية".

ما هي الشفافية الداخلية؟

أشارت مفسرة الأحلام خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، والمُذاع عبر قناة "سي بي سي سفرة"، إلى أنّ الشفافية الداخلية هي القدرة على رؤية الحلم بوضوح وتفصيل، والتصديق بقدرة الشخص على تحقيقه.

وتابعت أن قدرة الشخص على تحقيق أحلامه ترتبط بمدى وضوح رؤيته وتصميمه على تحقيقها، فالشخص الذي يرى حلمه بوضوح ويتخذ خطوات عملية لتحقيقه يكون أقرب إلى تحويله إلى واقع.

لماذا تعتبر هذه النعمة مهمة؟

أوضحت "أسماء" أن تحقيق الأحلام يعد بمثابة تحضير نفسي للواقع، فمن خلال رؤية الحدث قبل حدوثه، يستطيع الشخص أن يتأقلم مع التغيرات التي تحدث في حياته بشكل أفضل، وبالتالي يقلل من الصدمات النفسية.

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