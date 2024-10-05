الامارات | سجنت لأكثر من شهر بسبب ملعقة سباغيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أُطلقت الشرطة سراح أمريكية قضت أكثر من شهر في السجن بسبب كمية قليلة من المعكرونة اشتبهت الشرطة بكونها أحد أنواع المخدرات الممنوعة.

وأُطلق سراح أشلي هوف، 23 عامًا، من السجن في جينسفيل بولاية فلوريدا (الولايات المتحدة )، بعد أن أكد تحليل مختبر الجرائم ادعاءها بأن الملعقة التي كانت بحوزتها في السيارة والتي أدت إلى اعتقالها لم تحتوي على بقايا مخدر الميثامفيتامين بل صلصة سباغيتي.

وأفادت صحيفة جينسفيل تايمز أن الضباط احتجزوا أشلي جابرييل هوف لأول مرة في 2 يوليو أثناء توقف مروري روتيني في جينسفيل عندما عثروا على ملعقة بها "بقايا مريبة" داخل سيارتها. وذكر تقرير الشرطة الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز أن الضابط حصل على موافقة لتفتيش سيارة فورد إكسبلورر الخاصة بهوف. ووجد الضابط حقيبة مطبوع عليها اسم "أشلي" تحتوي على ملعقة بها "مادة شفافة تشبه الكريستال"، وفقًا للتقرير حين قال "لقد وجدت أنه من الغريب أن تأكل معكرونة سباغيتي بملعقة معدنية أثناء ركوب السيارة، ثم تعيد الملعقة إلى كيس".

بدورها قالت هوف لصحيفة نيويورك تايمز: "كان الأمر مرهقًا للغاية. لم يصدقني أحد. قلت إنني أضع معكرونة سباغيتي على ملعقتي. لم يصدقني أحد. اعتقد الجميع أن الأمر مضحك، لكن هذا كان بالضبط ما حدث".

وأضافت إن الملعقة ومادة السباغيتي كانت من صديقة لها "كنا نتجول بالسيارة، وألقيت العلبة في سلة المهملات لأنني كنت آكلها مباشرة من العلبة". وبعد توقيفها تم إرسال هوف، التي لم يكن لها أي تاريخ إجرامي من قبل، إلى سجن مقاطعة هال لمدة يومين بينما أجرى رجال الشرطة اختبارات معملية على الملعقة. كما أمرت بالسعي للحصول على استشارة مخدرات أثناء انتظار نتائجها. عندما فشلت في حضور جميع مواعيدها، تم القبض عليها مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة التايمز. لم تتمكن هوف من تحمل تكاليف الكفالة وتم وضعها في السجن من 2 أغسطس حتى 18 سبتمبر بينما حاول محاميها ترتيب صفقة إقرار بالذنب.

وتم إطلاق سراحها فقط بعد أن عاد مختبر الجرائم أخيرًا بنتائج تحليل المواد التي أظهرت أن هوف كانت تقول الحقيقة وأن البقايا هي عبارة عن صلصة سباغيتي. "أظهر تقرير مختبر الجرائم عدم وجود مواد خاضعة للرقابة على الملعقة المقدمة للاختبار"، وفقًا لرفض وقعه المدعي العام لمنطقة شمال شرق الدائرة القضائية لي داراغ.