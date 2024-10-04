مخيفة للغاية.. صور لدمية عملاقة تثير الرعب في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

أصيب سكان مدينة روشدايل البريطانية بالذعر والخوف، بعد وضع دمية طفل عملاقة في ساحة البلد، حيث وصفها البعض بأنها "مخيفة للغاية".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الدمية "ليلي"، التي يبلغ طولها 27 قدمًا (أكثر من 8 أمتار)، تتميز بأطراف عملاقة متحركة وفم كبير الحجم يفتح ويغلق، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وجرى وضع الدمية كجزء من حملة جديدة؛ لتشجيع تلاميذ المدارس على الحديث عن أهمية البيئة وتغير المناخ.

وقال مجلس مدينة روشدايل عبر موقع "فيسبوك": "شوهدت مجموعة من تلاميذ المدارس وهم يغنون أغنية Twinkle Twinkle Little Star للدمية الضخمة".

وأضاف: "الأطفال لن يشعروا بالخوف من الدمية على عكس بعض السكان البالغين الذين شعروا بالذعر".

وقال أحد المارة لـ"بي بي سي": "الدمية مخيفة للغاية"، فيما أضاف آخر: "إنها أبشع طفلة رأيتها على الإطلاق".

وأثارت الدمية "ليلي" أيضًا حالة من الذعر بين مستخدمي "فيسبوك"، إذ وصفها أحدهم بأنها "شيطانية"، وقال البعض إنها ذكرتهم بالدمية المتحركة التي توجد، في لعبة الضوء الأحمر والأخضر القاتلة في مسلسل الرعب الكوري الشهير "لعبة الحبار".

ولا أحد يعلم متى سيتم إزالة "ليلي" من وسط مدينة روشدايل، ولكن هناك خطط لعرض الدمية حتى 29 أكتوبر.

اقرأ أيضا:

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول العنب الغامق؟

عصير سحري يحمي قلبك ويخفض ضغط الدم.. تناول كوبا منه يوميا

تهدد صحتك.. 6 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة مباشرة

سعر الكيلو الواحد 6 آلاف جنيه.. ما هو أغلى نوع أرز في العالم؟

أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية قد تعرضك لخطر سرطان الثدي