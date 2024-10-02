الامارات | «دبي للثقافة» تمدد موعد المشاركة في مهرجان سكة حتى 31 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تمديدها موعد التسجيل في النسخة الـ13 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك حتى 31 الجاري.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام كل المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، وكذلك فناني الأداء وأصحاب المحال والطهاة ومقدمي ورش العمل، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي، وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة.

ويشترط على المشاركين في المهرجان الذي سينظم خلال الفترة من 31 يناير وحتى التاسع من فبراير المقبلين، في حي الشندغة التاريخي، تقديم أعمال متنوعة تعكس أفكارهم ورؤاهم المميزة وتوجهاتهم الفنية المختلفة، وتبرز في الوقت نفسه ثراء المشهد الفني المحلي.

كما يشترط خلال تنفيذهم للأعمال الفنية استخدام مواد صديقة للبيئة، وأن تكون الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى.

يذكر أن «دبي للثقافة» تسعى من خلال مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي يندرج تحت مظلة موسم دبي الفني إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.