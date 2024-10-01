الامارات | تطلب الطلاق بعد 40 يوماً فقط من الزواج: لا يستحم إلا مرة أو مرتين في الشهر!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت امرأة هندية مؤخراً بطلب الطلاق من زوجها الذي لم يمض على زواجهما سوى 40 يوماً، مدعية أنه لا يستحم إلا مرة أو مرتين في الشهر.

وتوجهت المرأة - التي لم يكشف عن اسمها من مدينة أغرا في ولاية أوتار براديش - إلى مركز الاستشارة الأسرية المحلي لتشتكي من سوء نظافة زوجها الشخصية، مشيرة إلى أنه نادراً ما يستحم، ويرتدي ملابس متسخة، ورائحة فمه كريهة، وبالكاد تستطيع الوقوف بالقرب منه.

ونتيجة لذلك، بعد 40 يوماً فقط من الزواج، طلبت المرأة الطلاق. وعندما استجوب مركز الاستشارة الرجل اعترف بأنه يستحم مرة أو مرتين فقط في الشهر وينظف جسده برش «الماء المقدس» من نهر الجانج مرة واحدة في الأسبوع.

وقال أحد المستشارين في مركز الأسرة في أغرا للصحافيين إن الزوجين الشابين بدآ في الدخول في جدال حاد حول نظافة الزوج بعد أسابيع من الزفاف. وفي النهاية، تركت المرأة منزل الزوجية وعادت للعيش مع أسرتها. وبعد فترة وجيزة، تقدمت أسرتها بشكوى في مركز شرطة محلي وطلبت الطلاق.

وأشارت الزوجة إلى أن شريكها استحم ست مرات في الـ40 يوماً، وهو عدد أكبر مما اعتاد عليه، ولكن فقط بسبب أنها أصرت على ذلك.

وعندما سمع الزوج بقرارها بالطلاق، وعد بتحسين نظافته وحتى الاستحمام يومياً، لكن أسرة المرأة ذكرت إنها غير راغبة في المصالحة معه.

وقال موقع «أوديتي» إنه سبق لحادثة مماثلة أن حصلت حينما طلق رجل تايواني زوجته ذات مرة لأنها كانت تستحم مرة واحدة فقط في السنة.