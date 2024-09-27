تظهر في الصباح.. 5 علامات تكشف ارتفاع نسبة السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر في الصباح، أن تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يجب الانتباه إلى العلامات للتعامل مع المشكلة الصحية بشكل سريع وصحيح لتجنب المضاعفات.

وبحسب healthshots، يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم، عند وجود الكثير من الجلوكوز في الدم، وغالبا ما تظهر بعض الأعراض في الصباح، وهي:

التعب

التعب في الصباح قد يكشف ارتفاع مستويات السكر بشكل مفرط، ويظهؤ عندما لا تستطيع الخلايا استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة بكفاءة.

العطش

الشعور بالعطش في الصباح وخاصة عند الاستيقاظ قد يكشف ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ يحاول الجسم طرد الجلوكوز الزائد، ما يسبب الجفاف، والشعور بالعطش.

عدم وضوح الرؤية

عدم وضوح الرؤية صباحا علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ تسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة تغيير شكل عدسة العين، ما يؤثر على الرؤية.

التبول المتكرر

التبول المتكرر علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ تعمل الكلى لإزالة الجلوكوز الزائد، ما يؤدي إلى التبول بشكل أكثر من المعتاد.

صعوبة التركيز

صعوبة التركيز علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة في الصباح، إذ تسبب مستويات السكر غير المتوازنة في الدم ضعف الوظائف الإدراكية.

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