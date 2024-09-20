للرجال.. 5 مشروبات طبيعية تعزز الخصوبة وتقوي الانتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر فترة الخريف غنية بالعديد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية تساهم في تعزيز الخصوبة لدى الرجال والنساء، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

1- عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البويضات والحيوانات المنوية من التلف، كما يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجهاز التناسلي، ويمكن تناول الرمان طازجًا أو عصره وإضافته إلى الماء أو العصائر الأخرى.

2- شاي الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل منبهًا للدورة الدموية، مما يحسن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ويعزز الخصوبة، وللحصول على أفضل نتيجة قم بغلي قطعة من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق ثم أضف العسل حسب الرغبة.

3- عصير الجزر

يحتوي الجزر على فيتامين A المهم لصحة العينين والجلد، كما أنه غني بالبيتا كاروتين الذي يحسن الخصوبة، ويمكن عصره أو طهيه وتناوله كجزء من وجبات الطعام.

4- شاي البابونج:

يساعد البابونج على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، مما يساهم في تحسين الخصوبة، وطريقة عمله قم بغلي ملعقة كبيرة من أزهار البابونج في الماء لمدة 5 دقائق ثم صفيها واشربها دافئة.

5- عصير التوت البري

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجهاز البولي التناسلي من الالتهابات، ويمكن تناول التوت البري طازجًا أو عصره وإضافته إلى العصائر الأخرى.

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