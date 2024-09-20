طعام خطير على مستويات السكر والكلى لا تبدأ به يومك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المربي خلال وجبة الإفطار يوميًا، دون معرفة تأثيره على مستويات السكر والكلى.

وبحسب ما ذكره موقعي، Diabetes Australia، good good brand، لذا إليك تأثير تناول المربي صباحًا على مستويات السكر والكلى.

المربي من مكوناتها الأساسية السكريات المضافة والفواكه الغنية بالسكر الطبيعي أيضًا، والتي تتحول سريعًا إلى جلوكوز في الدم بعد تناولها، ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم السريعة فيما يلي :

1- زيادة مقاومة الأنسولين: مع تكرار تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، قد يصبح الجسم أقل حساسية للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا.

2- خلل مستويات السكر: يؤدي الارتفاع السريع في السكر إلى انخفاض حاد لاحقًا، مما يسبب الشعور بالتعب والرغبة في تناول المزيد من السكريات.

3- زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني: على المدى الطويل، قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تأثير المربي على صحة الكلى

عادة لا تتأثر الكلى من تناول المربي بشكل مباشر، ولكن الأضرار تلاحقها من ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، والذي قد ينتج عن تناول كميات كبيرة من السكريات،مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، مما يؤدي إلى التهاب الكُبيبات، وهو عبارة عن التهاب في المرشحات الدقيقة التي تتواجد داخل الكلى.

نصائح لتناول المربي

تجنب الإفراط في تناول المربي صباحًا والاعتدال في كميتها.

الحرص على تناول المربي المصنوعة من الفاكهة الطبيعية دون محليات صناعية.

إختيار المربى ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حيث يتم امتصاص السكريات فيها ببطء أكثر.

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