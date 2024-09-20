"بتشرب مياه قليل؟".. احذر هذه الأعراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتجاهل العديد من الأشخاص تناول الماء بالقدر الكافي يوميا، رغم أن هذه العادة قد تسبب مشكلات صحية خطيرة، لعل أبرزها الجفاف.

وبحسب موقع ، فإن أعراض الجفاف الناتج عند فقدان جسمك سوائل أكثر مما يستقبلها، تشمل:

العطش الشديد

جفاف الفم

البول الداكن اللون

الارتباك

الإغماء

فشل الأعضاء.

ولتجنب الإصابة بالجفاف ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، إلى جانب تناول الأغذية الغنية بالماء.

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